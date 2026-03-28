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Yailin la más viral ya salió de la cárcel: esto fue lo primero que dijo

La cantante dominicana fue arrestada el martes 24 de marzo y desde entonces había permanecido en prisión preventiva

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Por Jessica Rojas Ch.
Yailin la más viral
La cantante dominicana Yailin la más viral fue arrestada después de una requisa durante un retén de la policía en Santo Domingo. (Archivo)







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Yailín la más viral
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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