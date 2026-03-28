Yailin la más viral ya salió de la cárcel: esto fue lo primero que dijo

La cantante dominicana Yailin la más viral fue arrestada después de una requisa durante un retén de la policía en Santo Domingo.

La cantante dominicana Yailin la más viral ya salió de la cárcel, así lo confirmó el medio Univisión en su sitio web. La artista había sido arrestada el lunes 24 de marzo en Santo Domingo, República Dominicana.

La artista fue detenida durante un operativo de la Policía Preventiva y el Departamento de Investigaciones Criminales que se realizó en la capital dominicana. Ella viajaba en su automóvil, un Lamborghini de color verde, en compañía de dos hombres.

Cuando revisaron el vehículo, los oficiales encontraron dos armas de fuego: una pistola Glock 19 y otra Zoraki, agregó Univisión. People explicó que los abogados de Yailin afirman que uno de los acompañantes confesó ser el propietario de las armas.

Yailin la más viral fue puesta en libertad

La cantante dio declaraciones al medio El Gordo y la Flaca luego de su salida del Centro de Atención y Privación de la Libertad Provisional San Luis. Las autoridades le dictaron libertad condicional y el pago de una fianza de $8.400.

En un video que circula en redes sociales, la intérprete respondió algunas preguntas de los periodistas.

“Me siento bien, voy para mi casa”, manifestó la cantante sin dar mayores detalles sobre la situación que vivió en los últimos días.