Viva

Reconocida cantante, quien dio concierto en Costa Rica hace unos meses, protagonizó pleito con colega en una discoteca

Según las versiones, lo que inició como un cruce de miradas, escaló a una pelea física con empujones y lanzamiento de objetos

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA y Juan Pablo Sanabria
Yailin la más viral
La famosa artista urbana Yailin la más viral visitó Costa Rica en mayo de este año. Ahora, está en el centro de la polémica por un altercado. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Yailin la más viral
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.