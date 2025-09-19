Reconocida cantante, quien dio concierto en Costa Rica hace unos meses, protagonizó pleito con colega en una discoteca

La famosa artista urbana Yailin la más viral visitó Costa Rica en mayo de este año. Ahora, está en el centro de la polémica por un altercado.

La reconocida cantante urbana Yailin la más viral, quien en mayo visitó Costa Rica para ofrecer conciertos, sumó una más a su numerosa lista de polémicas. Recientemente, trascendió que este sábado 13 de setiembre protagonizó un altercado en una discoteca en República Dominicana, su país de origen.

El conflicto ocurrió con La Insuperable, otra artista urbana de gran trayectoria; en la discoteca White Club, uno de los locales de mayor renombre en la capital dominicana.

Usuarios y videos difundidos en redes describen una discusión que escaló hasta los empujones y la intervención de seguridad para sacar a ambas artistas del lugar.

Según las versiones, la disputa comenzó con un cruce de miradas y comentarios en tono desafiante que, en cuestión de minutos, se volvió una pelea física en la que, además de empujones, personas aseguraron que hubo lanzamiento de botellas. En el video se ve a la seguridad del club reaccionando para separar a las artistas y retirarlas del espacio.

El material se difundió rápidamente en las redes sociales, lo que disparó reacciones y comentarios entre seguidores y cuentas de entretenimiento.

La tensión entre Yailin y La Insuperable no aparece como algo aislado: en publicaciones previas y en contornos de la escena urbana dominicana se han difundido rumores sobre vínculos sentimentales y tensiones interpersonales que habrían avivado la rivalidad entre ambas.

En particular, en redes circulan versiones que relacionan a Yailin con un hombre vinculado al pasado de La Insuperable; esas menciones han sido parte del trasfondo que usuarios han señalado como factor de la disputa.

En redes, los comentarios terminaron tan encendidos como el propio altercado. Entre quienes comentaron los videos, algunos apuntaron a Yailin como la responsable de provocar la pelea.

Otros, en cambio, criticaron la reacción de La Insuperable.

¿Quiénes son Yailin y La Insuperable?

La Insuperable es una pionera del dembow, género musical de gran popularidad en República Dominicana. (Instagram)

Yailin La Más Viral, cuyo nombre real es Jorgina Guillermo Díaz, es una cantante urbana dominicana que ganó notoriedad en 2021 con temas de reguetón y dembow que rápidamente se viralizaron en plataformas digitales.

Su relación y posterior matrimonio con el rapero puertorriqueño Anuel AA también la mantuvo en el centro de la atención mediática, aunque en los últimos meses ha enfocado su carrera en colaboraciones dentro del género urbano y en su presencia en redes sociales, donde suma millones de seguidores.

Por su parte, La Insuperable, nombre artístico de Indhira Ircania Luna, es considerada una de las pioneras del movimiento urbano femenino en República Dominicana. Con más de una década de trayectoria, es conocida por éxitos como Cama Vacía y Que Me Den Banda, y por su estilo directo y su influencia en la escena musical local.

Además, ha participado como jurado en programas de televisión y es vista como una de las artistas que abrió espacio para otras mujeres en el género.