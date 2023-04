Anuel AA reconoce ser el padre de niña que negó antes: ‘No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca’

La polémica entre Anuel AA y la modelo Melissa Vallecilla llegó a su fin, pues en las últimas horas el cantante puertorriqueño reconoció sus deberes como el padre de Gianella Gazmey Vallencilla, su segunda hija.

Los padres de la bebé se involucraron en una disputa legal, luego de que el intérprete de Reloj negara ser el padre de la creatura.

En una entrevista para Televisa, Vallecilla contó que el artista se desentendió totalmente de sus cuidados y que echó en “saco roto” promesas que jamás cumplió, en la que destaca, dinero de manutención y una prueba de ADN para determinar la paternidad.

“Lo más increíble de todo es que don José, el padre de Anuel, me dijo que él quería que la prueba de ADN se realizara con su mismo abuelo y no con él. Después yo le respondí: ‘Perdón, don José, pero el que me hizo la hija fue él y no usted’”, comentó.

Finalmente, los exámenes genéticos se llevaron a cabo y se determinó con veracidad que la hija de Vallecilla sí es hija Emanuel Gazmey, nombre de pila del cantante boricua, quien decidió hacerse cargo de absolutamente todos los cuidados de la bebé tras conocer los resultados del análisis.

Anuel AA reconoció sus deberes como el padre de Gianella Gazmey Vallencilla. (Tomada de Instagram: @meli__valle)

Emotivo mensaje de Anuel a su nueva hija Copiado!

En una fotografía que ya le da la vuelta al mundo, Anuel AA mostró el tiempo de calidad que pasa con su hijo mayor, Pablo Gazmey, quien tuvo fruto de su antiguo amorío con Astrid Cuevas, la mujer que robó el corazón del puertorriqueño mucho antes que tocara las mieles de la fama.

En la descripción del post dejó un emotivo mensaje en el que reconoció públicamente su paternidad sobre la hija de Vallecilla y de Yailin, “La Más Viral”: “@pabloanuelgaz si tienes dos hermanitas hermosassssss y ya pronto estamos todos juntos un día (sic)”.

“No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca, no importan las circunstancias de cómo pasó todo… mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija es mi hija y la amo sin haberla visto aún, más aún desde que vi a Catta por primera vez, ese amor que conocí con Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija (sic)“, aseguró el cantante.

Por otro lado, el cantante manifestó que las críticas jamás le afectaron, pues sus detractores jamás sabrán cómo en realidad ocurrieron las cosas con Vallecilla, por lo que aseguró que siempre estuvo pendiente de la situación y que lo dicho sobre el desinterés es mentira.

“Pido perdón a todo el mundo que se pudo haber lastimado hasta tal vez se desencantaron de mí y se decepcionaron y me empezaron a ver con ojos de que yo soy un mal ser humano pensando que estaba negando a una de mis hijas, sabiendo que era mía (sic)”, agregó el cantante.

