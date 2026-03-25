Yailin la más viral fue arrestada: lo que hallaron en su carro, un Lamborghini verde, genera dudas

La cantante dominicana Yailin la más viral ya ha enfrentado a la justicia en varias ocasiones.

La cantante Yailin la más viral fue arrestada en su natal República Dominicana, según confirmaron medios como People y Univisión.

La intérprete pasó la noche en prisión preventiva luego de haber sido interrogada durante cuatro horas tras su arresto la mañana de este martes 24 de marzo, informó Univisión.

La artista fue detenida durante un operativo de la Policía Preventiva y el Departamento de Investigaciones Criminales que se realizó en Santo Domingo, capital del país. Ella viajaba en su automóvil, un Lamborghini de color verde, en compañía de dos hombres.

Cuando revisaron el vehículo, los oficiales encontraron dos armas de fuego: una pistola Glock 19 y otra Zoraki, agregó Univisión. People explicó que los abogados de Yailin afirman que uno de los acompañantes confesó ser el propietario de las armas.

Yailin la más viral y Tekashi 6ix9ine mantuvieron una complicada relación amorosa. (Archivo)

“Ya hay una investigación preliminar que sabe quién es responsable del hecho y el ministerio no lo quiere escuchar. Lo que el ministerio está buscando es vincular a la figura pública que es Yailin pero ella es inocente”, afirmó el defensor en una declaración que replicó People.

Esta no es la primera vez que la cantante, quien fue pareja de Anuel AA y de Tekashi 6ix9ine, enfrenta la justicia. En julio del 2024 se emitió una orden de arresto en República Dominicana por una deuda financiera y en diciembre del 2023 fue detenida luego de discutir con Tekashi, agregó People.