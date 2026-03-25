Viva

Yailin la más viral fue arrestada: lo que hallaron en su carro, un Lamborghini verde, genera dudas

La artista fue detenida en Santo Domingo, capital de República Dominicana, la mañana de este martes 24 de marzo

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Yailin la más viral
La cantante dominicana Yailin la más viral ya ha enfrentado a la justicia en varias ocasiones. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Yailin La Más Viral
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.