Yailin, la más viral y Anuel AA dan la bienvenida a Cattleya, su hija

Luego de su mediática separación el rapero Anuel AA y su expareja ‘Yailin, la mas viral’ dieron la bienvenida a su hija Cattleya Gazmey Redman.

La noticia fue confirmada por la cantante, quien compartió en Instagram su alegría al convertirse en madre de la pequeña.

“Desde el momento en que llegaste nuestras vidas cambiaron para siempre. Eres una bendición, un regalo de Dios que nos ha llenado de amor y esperanza. Nos has robado el corazón con tu sonrisa y tus pequeñas manitas”, publicó la rapera.

“Cada vez que te miramos sentimos una emoción indescriptible, una mezcla de felicidad, gratitud y admiración. Cattleya, has llenado nuestras vidas de alegría y amor”, agregó.

Yailin, la más viral y ANuel AA se separaron poco antes del nacimiento de la bebé. (Captura Instagram)

De acuerdo con Yailin, Cattleya es “un pequeño milagro, una campeona que ha superado todos los obstáculos para estar aquí con nosotros”.

“Desde el momento en que naciste,nuestros corazones explotaron de alegría y no hemos dejado de emocionarnos cada vez que te miramos. Eres la personita más especial y maravillosa que jamás hayamos conocido y estamos absolutamente agradecidos de Dios por tenerte en nuestras vidas”, publicó Yailin.

“Cuando te miramos a los ojos, nos emocionamos al pensar en todo lo que tienes por descubrir y todo lo que puedes llegar a ser. Nos place pensar en los momentos que compartiremos juntos, en tus primeros pasos, tus primeras palabras, tus primeras risas. Nos da satisfacción la idea de que seamos parte de tu vida y de que tú seas parte de la nuestra”, agregó.

La nueva madre, de 20 años, finalizó diciéndole a su hija que siempre estará para ella: “para abrazarte, para reír contigo, para consolarte en los momentos difíciles y para celebrar tus éxitos”.

“Ansiosos de verte crecer fuerte y valiente, llena de amor y felicidad. Estamos emocionados por la aventura que es la vida y estamos felices y agradecidos por vivirla contigo Cattleya. Eres una bendición y estamos absolutamente emocionados de tenerte en nuestras vidas. Te amamos con nuestro corazón”, publicó junto a dos fotografías, en las que se ve junto a Anuel AA en el hospital.

El 8 de febrero Anuel AA confirmó por medio de una transmisión en sus redes sociales que ya no estaba con su esposa, pero que eso no significaba que no cuidará a su hija.