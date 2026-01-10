Vea el video de Teletica que revive la juventud de Nancy Dobles, Glenda Peraza y Maricruz Leiva

Nancy Dobles, Glenda Peraza y Maricruz Leiva compartían mucho durante su juventud.

Nancy Dobles, Glenda Peraza y Maricruz Leiva protagonizaron un video inédito de sus inicios en la televisión.

La página de entretenimiento de Teletica d un clip en donde salen las tres figuras, aún vigentes en la farándula nacional.

En las imágenes, Glenda Peraza aparece sosteniendo un micrófono de Canal 7 mientras entrevista a su amiga y hoy presentadora del programa Buen día, Nancy Dobles.

Ante la pregunta: “¿Cómo la está pasando?”, Nancy respondió con alegría: “A todo dar”, mientras sostenía una copa en su mano. La frase hacía referencia al programa del que ella fue parte en el pasado, producido en aquel entonces por Canal 6.

En el divertido intercambio, Glenda insistía en que la respuesta correcta debía ser “feliz, feliz, diga feliz”; sin embargo, Nancy seguía repitiendo la frase característica del programa de la otrora competencia, lo que provocó risas entre sus compañeras.

El recuerdo generó sentimientos encontrados entre los seguidores que crecieron viendo a las tres presentadoras y recuerdan con nostalgia el desaparecido espacio A todo dar.