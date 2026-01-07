Viva

Llamativo baile de Nancy Dobles y Édgar Silva captura la atención del internet: vea el momento

Este curioso video forma parte de una serie de materiales de archivo de Teletica

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Nancy Dobles y Édgar Silva
Nancy Dobles y Édgar Silva mostraron sus mejores pasos de baile en un video de hace varios años. (LN con imágenes de archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nancy DoblesÉdgar Silva
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.