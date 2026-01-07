Llamativo baile de Nancy Dobles y Édgar Silva captura la atención del internet: vea el momento

Nancy Dobles y Édgar Silva mostraron sus mejores pasos de baile en un video de hace varios años.

Un video lleno de nostalgia y diversión está robando sonrisas en redes sociales. En las imágenes se puede ver a Nancy Dobles y Édgar Silva mostrando sus mejores pasos de baile, en una grabación realizada hace varios años que ha vuelto a hacerse viral.

El clip fue compartido por la cuenta de entretenimiento de Teletica, que acompañó la publicación con un toque de humor: “Cuando se me juntan el grito Guanacasteco y el Churchill”, haciendo alusión a que Silva es originario de Guanacaste, mientras que Dobles proviene de Puntarenas.

La energía y el carisma de los presentadores no tardaron en cautivar al público. Los mensajes de admiración inundaron los comentarios: “En qué momento pagué Instagram Premium”. “El dúo perfecto”. “Buenísimos”. “Son únicos”, fueron algunas de las reacciones.

Este curioso video forma parte de una serie de materiales del archivo de Teletica, que recientemente han vuelto a circular en sus redes, despertando la nostalgia de muchos seguidores.