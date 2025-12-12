¿Dónde está Nancy Dobles? La presentadora no apareció en ‘Buen día’ por esta razón

Nancy Dobles se ausentó de 'Buen día', de Telletica, y muchos televidentes se extrañaron de su ausencia.

Durante el inicio de Buen día de este viernes 12 de diciembre llamó la atención la ausencia de una de las presentadoras más queridas de Teletica, se trata de Nancy Dobles, a quien es normal verla cada mañana en la revista matutina.

Ante la consulta de La Nación, Teletica afirmó que “a raíz de El Chinamo van a haber algunos programas en que se ausentará, pero no a todos”. Esto porque la presentadora también es parte del elenco que presenta el programa decembrino, el cual dio inicio este jueves 11 de diciembre.

Ayer, el programa de fin de año finalizó pasadas las 10 p. m. y es por esa razón que Dobles no asistió a Buen día. Además, este sábado será parte del elenco que transmitirá el Festival de la Luz, por lo que tiene jornadas extensas de trabajo.

El lugar de Dobles en Buen día lo tomó el periodista Julián Valverde, quien normalmente se encuentra reporteando en la calle, pero quien gracias a su carisma y curiosidad por diversos temas se adapta correctamente al formato junto a Daniel Céspedes, Thais Alfaro y Jennifer Segura.