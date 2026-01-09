Teletica anunció el ‘Verano toreado’: conozca las comunidades donde llegará el elenco del canal

En 'Verano Toreado', de Teletica, estará Carlos Álvarez, Susana Peña, Michael Blake, Daniel Montoya y Marvin Hidalgo.

Teletica anunció el inicio de la temporada 2026 de Verano toreado, un espacio televisivo que en esta oportunidad recorrerá 12 comunidades del país.

El elenco, conformado por Carlos Álvarez, Susana Peña, Michael Blake, Daniel Montoya y Marvin Hidalgo, será el encargado de llevar la diversión a los diversos redondeles del territorio nacional.

La producción se inaugurará este sábado 10 de enero, a las 8 p. m., en San Mateo de Alajuela. La transmisión incluirá montas, barrileras, juegos y toros bravos.

El Verano toreado llegará luego a Palmares, Puriscal, Nicoya, Muelle, Santa Rosa de Guápiles, San Rafael de Abangares, Horquetas, Turrialba, Herradura, San Carlos y Santa Cruz.

Esta temporada incorporará una competencia especial de barrileras. A lo largo de 12 semanas, las participantes competirán por un pase directo al Extreme American Rodeo, evento que se realizará el 11 de abril en el Estadio Nacional. En cada fecha del programa, una barrilera obtendrá su clasificación directa.

Por otro lado, esta vez el programa beneficiará a hogares de ancianos ubicados en Turrialba, Puriscal y Herradura. Además, apoyará proyectos de mejora de espacios de recreación y uso comunal en San Rafael de Abangares, Muelle, Nicoya, Horquetas y San Mateo.

También pretenden realizar la mejora de una asada comunal en Santa Rosa de Guápiles, con el objetivo de fortalecer el acceso al agua potable para los vecinos de la zona.

Recientemente, Teletica finalizó los toros en Pedregal, y ahora sumará una nueva aventura al recorrer el país.

Vea el calendario completo a continuación:

1) 10 enero- San Mateo

2) 17 enero -Palmares

3) 24 de enero -Puriscal

4) 7 de febrero -Nicoya

5) 14 de febrero -Muelle

6) 21 de febrero -Santa Rosa de Guápiles

7) 28 de febrero -San Rafael de Abangares

8) 14 de marzo -Horquetas

9) 21 de marzo -Turrialba

10) 29 de marzo -Herradura

11) 25 de abril -Expo San Carlos

12) 25 de julio -Santa Cruz