Teletica anunció el ‘Verano toreado’: conozca las comunidades donde llegará el elenco del canal

La primera parada será en San Mateo donde figuras como Carlos Álvarez y Michael Blake serán parte de la transmisión

Por Fiorella Montoya
Natalia Monge, integrante del equipo de Toros Teletica. Fotos: Teletica
En 'Verano Toreado', de Teletica, estará Carlos Álvarez, Susana Peña, Michael Blake, Daniel Montoya y Marvin Hidalgo. (Facebook)







Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

