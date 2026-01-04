¿Qué le pasó al joven que casi se desmaya en los toros de Teletica? Él mismo nos aclaró su estado de salud

Un momento de tensión y preocupación se vivió la tarde de este sábado 3 de enero durante la corrida de toros de Teletica, cuando un joven participante del concurso de retahílas casi se desploma en plena transmisión en vivo. La rápida reacción del experimentado Max Barberena impidió que el muchacho fuera a dar al suelo. Según explicó el presentador de Canal 7, el desvanecimiento se debió al esfuerzo físico que realizó el artista durante su interpretación.

Horas después del acontecimiento, el propio Anthony Quirós, vecino de San Carlos y protagonista del susto, comentó en redes sociales que se encontraba bien. Este domingo, el retahilero y también floreador habló con La Nación sobre lo que le pasó. Quirós tiene 28 años. Desde hace aproximadamente 15 años se dedica al floreo —arte vaquero en el que se realizan trucos y giros con una soga— y a las retahílas desde hace 12; así que tiene amplia experiencia.

Sin embargo, en todos estos años de trayectoria, lo que le pasó en los toros de Teletica fue la primera vez que lo experimentó. “No fue por nervios o por presión. Nunca me ha pasado nada así, a veces hasta digo ocho o 10 retahílas consecutivas de mayor extensión y nunca me ha pasado”, comentó el artista.

Anthony Quirós, el joven que casi se desploma en los toros de Teletica, tiene más de 12 años de experiencia en las retahílas. (Facebook)

Sobre el momento de tensión en televisión nacional, recordó que durante la retahíla no administró bien el aire. “Al final la terminé por puro corazón. En el momento ni siquiera tenía la mente enfocada en lo que tenía que decir. Terminé por inercia”, narró.

Afirmó que, durante su participación en el concurso, trató de acortar la retahíla, meterle más ritmo y gritos, pero que falló en la administración del aire. “Estaba mareado. Se me apagaron las luces. En medio de la retahíla me sentía un poco mareado, descompensado. Ese último grito que di fue a puro corazón. Después de ahí la mente se me puso completamente en negro”, dijo.

Quirós ya es un conocido en las transmisiones de toros de Teletica; Barberena constantemente lo invita para que muestre su talento. Precisamente por esa relación es que Barberena actuó de manera rápida para evitar que el artista se cayera y, segundos después, entró a la escena Michael Blake para brindarle asistencia al muchacho. Después del susto, todo transcurrió con normalidad. “Me dieron agua y caminé bien”, agregó Quirós.

Anthony Quirós, de 28 años y vecino de San Carlos, también se dedica al floreo. El muchacho protagonizó un momento de tensión en los toros de Teletica. (Facebook)

En redes sociales, el público le dio varias recomendaciones a Quirós y le aconsejaron que se realizara una revisión médica. “Lo voy a tomar en cuenta, en algún momento iré porque esto no fue normal. Son muchos años haciéndolo y jamás me había pasado. Voy a revisarme porque hay que hacerle caso al cuerpo”, manifestó.

Un punto muy importante que quiso aclarar es que él no consume licor y que los comentarios que hubo en redes sobre si estaba “de goma” son infundados. “Yo no tomo ningún tipo de bebidas alcohólicas, mi cuerpo está totalmente libre de alcohol”, sentenció.