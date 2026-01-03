¡Momento de tensión en toros de Teletica!: Max Barberena evitó que joven se desplomara en plena transmisión

Max Barberena ayudó al joven que casi se desmaya durante la transmisión de toros de Teletica.

Un momento de mucha tensión se vivió la tarde de este sábado 3 de enero durante la transmisión de toros de Teletica.

Todo ocurrió durante el concurso de retahílas que conduce Max Barberena, en el cual participaron un niño y un joven. Cuando llegó el turno de que el muchacho dijera su retahíla, al final casi se desmaya.

Barberena actuó de manera rápida y logró sostenerlo antes de que cayera al suelo. Mientras lo agarró fuerte con su brazo, el joven todavía se veía afectado.

Max de inmediato explicó lo que había sucedido. “El aire que uno necesita para hacer la retahíla y el esfuerzo hacen que uno se maree temporalmente. A mí me ha pasado en varias ocasiones”, comentó el experto.

Todo quedó registrado en vivo mientras continuaba el programa. Para dicha del joven participante, la situación no pasó a más y salió avante del tenso momento ayudado por Michael Bleak.