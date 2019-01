Uno a uno los toros se arrean desde el camión hacia un lugar conocido como “esqueleto de pescado” por la forma de su estructura. El esqueleto de pescado tiene una protección especial para que el sol no afecte a los toros y está formado por 24 cubículos llamados apartos, uno para cada toro. “Están construidos para que alberguen un toro de aproximadamente 800 kilos, son amplios para la comodidad del animal y no permiten que este dé vuelta para que no se lastimen”, explicó Carrillo.