Vea el drástico cambio físico de la chef Sophia tras perder peso después del embarazo

La chef costarricense Sophia Rodríguez vive al máximo su maternidad desde que nació su pequeña Juliana; pero, después del embarazo, se ha embarcado en una búsqueda de su salud física que implicó un proceso de ejercicios y cuidados personales para bajar el peso que ganó durante la gestación.

La cocinera constantemente comparte detalles de su vida y su familia en redes sociales y, además, ha sido una guía para sus seguidores en planes de bienestar contando su propia experiencia.

Eso precisamente fue lo que hizo recientemente con una publicación en la que mostró el gran cambio que ha vivido durante dos años y siete meses después de que nació la bebé. Sophia contó que en el embarazo subió 11 kilos de peso y que su grasa corporal estaba en niveles muy altos, así que puso manos a la obra para mejorar su salud.

Con estas imágenes, la chef Sophia Rodríguez busca inspirar a otras personas a trabajar en mejorar su salud física. (Instagram)

Para mostrar su progreso, Rodríguez hizo una publicación con fotos y videos. “Vos sos la única que puede hacer el cambio para volverte a encontrar o inclusive conocer una mejor versión tuya. Sos la única que puede vivir y celebrar los beneficios que ser disciplinada y constante te van a traer”, escribió.

En una de las fotografías del antes y el después agregó un potente mensaje: “Le diste vida a otra persona y te merecés retomar la tuya. Lo hacés por vos y por disfrutar de calidad de vida con tus hijos”.

Más adelante instó a sus seguidores a darse una oportunidad de vivir un cambio en el cuerpo, la energía y hasta el humor.

Sophia compartió en su perfil de Instagram enlaces a videos e instructores que utiliza en su hogar para hacer ejercicios.