Viva

Vea el drástico cambio físico de la chef Sophia tras perder peso después del embarazo

La cocinera mostró en sus redes sociales el proceso que ha vivido para mejorar su salud desde que nació su hija

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Chef Sophia
La chef Sophia Rodríguez mostró su impresionante cambio físico después del embarazo. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sophia RodríguezChef Sophia
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.