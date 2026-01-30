Viva

La Chef Sophia hace fuerte reflexión entre lágrimas: ‘Tengo mucho miedo de lo que pueda pasar’

La figura de Teletica se mostró muy conmovida por un tema que tiene que ver con las elecciones de este 1.° de febrero

Por Fiorella Montoya
El momento que jamás quiso pasar la chef Sophia Rodríguez y su esposo, Ricardo Zoch, con su hijita Juliana, de añito y medio, lo vivió el matrimonio en las últimas horas.
La chef Sophia confesó sentir temor en el proceso electoral. (Instagram)







