La Chef Sophia hace fuerte reflexión entre lágrimas: ‘Tengo mucho miedo de lo que pueda pasar’

La chef costarricense Sophia Rodríguez compartió un mensaje cargado de emoción, motivado por unas imágenes del kínder de su hija Juli. Las fotografías mostraron una actividad escolar dedicada a simular un proceso electoral.

Según relató, las docentes organizaron una jornada democrática para los niños, donde aprendieron cada paso del proceso. Para Rodríguez, la experiencia superó cualquier discurso personal.

“Tengo días planeando un video en el que me refiera a la enorme importancia de estas elecciones para nuestro país, pero ver esto es mejor que cualquier cosa que yo pueda decir”, escribió en su publicación.

La chef afirmó que la actividad le provocó lágrimas de emoción y orgullo, ya que esta fiesta cívica que se vivirá el 1.º de febrero la llena de alegría.

“Ella (su hija) no dimensiona el valor de haber nacido en un país democrático donde tengamos la posibilidad de elegir en libertad a nuestros gobernantes... No solo Juli lo ignora. Creo que demasiadas personas lo ignoran o lo damos por sentado”, señaló.

En su mensaje, la chef expresó temor por el proceso electoral, el cual describió como un ambiente atípico, cargado de un fuerte peso negativo.

“Este proceso electoral ha sido manchado con violencia, amenazas, insultos, intimidación y un pánico generalizado a expresar a quién apoyamos”, afirmó.

Hija de la chef Sophia participó de elecciones infantiles, lo que conmovió profundamente a su madre. (Instagram/Instagram)

Además, la cocinera manifestó preocupación por el futuro de su hija y habló del temor a perder libertades.

“Tengo mucho miedo de lo que pueda pasar. Tengo miedo de que mi hija no pueda seguir viviendo en un país libre, donde las diferencias se encuentren y dialoguen con serenidad. Tengo miedo de su seguridad, de su educación, de su salud, del narcotráfico que se mete en nuestro sistema, de tanta fragmentación y de tantas realidades que estamos viviendo”, explicó.

En su mensaje, pidió un mejor país para Juli y destacó la importancia de líderes que representen valores democráticos, identidad nacional y convivencia.

“Quiero que tenga la oportunidad de vivir en la Costa Rica de paz en la que yo crecí. Son estas las elecciones más importantes de nuestra democracia”, finalizó.