Chef Sophia recibe uno de ‘los mejores regalos de su vida’ y se emociona hasta las lágrimas

La reconocida chef y presentadora inició su camino con pequeños emprendimientos escolares y apariciones en Teletica

Por Fiorella Montoya
La hermana de la chef Sophia, Natalia, narró un cuento sobre su vida, desde su infancia hasta la consolidación de su carrera culinaria.
La hermana de la chef Sophia, Natalia, narró un cuento sobre su vida, desde su infancia hasta la consolidación de su carrera culinaria.







