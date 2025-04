Presentadora de Teletica comparte su notorio cambio físico: ‘Quería esperar a que los resultados hablaran’

Sophia Rodríguez, conocida como Sophie La Chef, empresaria y presentadora de canal 7, compartió en sus redes sociales una reflexión con su comunidad digital, para crear consciencia sobre el ejercicio y como el ser constante la ha ayudado a sentirse mejor durante el postparto.

Sophie la chef inauguró recientemente su nuevo emprendimiento llamado 'Juliana', en honor a su hija. (Instagram/Instagram)

Su primera hija, Juliana, nació el primero de agosto de 2023, así lo hizo público la chef a través de su Instagram, días después del nacimiento y desde entonces comparte su vida en redes sociales como empresaria y por supuesto como madre.

El día de hoy, publicó una serie de historias en Instagram cargadas con mensajes reflexivos para hablar del cambio de su cuerpo a 20 meses del nacimiento de su bebé y dirigiéndose a otras madres que probablemente vivieron lo mismo que ella.

Sophia comparte su cambio físico como resultado de su disciplina y constancia. (Instagram/Instagram)

Las primeras dos historias son una comparativa entre su cuerpo cerca de los 4 meses y los 20 meses postparto, en el texto resalta la perdida de al menos 10 kilos y lo que ella misma califica como “una infinidad de grasa menos”.

“Nada es de la noche a la mañana. Que no hay crema mágica, que no hay pastilla milagrosa, no hay rutina o dieta con poderes increíbles, ni máquina que lo haga por vos. Nada de eso sirve”. comentó Rodríguez quien aprovechó el espacio para referirse a creadores de contenido que, en sus palabras, promueven productos de manera irresponsable “Venden lo que sea, muchas veces ocultando cirugías y tanta cosa que puede llevar a otros a sentir frustración de no conseguir los mismos resultados”.

Finalmente, hizo un llamado a las madres que atraviesan este proceso a que “se brinden una mega dosis de autocompasión”, recordándoles que el valor de una madre no depende de su cuerpo. Además, expresó su deseo de que el “bombardeo de vientres perfectos” no haga que ninguna mujer piense lo contrario.