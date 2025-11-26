Chef Sophia lamenta emergencia en que terminó la fiesta de Navidad de sus empleados

Sophia Rodríguez, reconocida en el ámbito culinario y por su trabajo como presentadora de Teletica, lamentó que la fiesta de Navidad que realizó para los empleados de sus empresas terminara en una emergencia.

Según comentó la Chef Sophia, como se le conoce, este 24 de noviembre celebró un evento especial para los trabajadores de su panadería Juliana- Amor y Pan y el centro gastronómico Kahli CR. En total, participaron 65 personas y una de ellas sufrió un accidente.

Se trata de su entrenador personal, quien funge como transportista de productos. El joven “contra todo pronóstico y sin que se diera un golpe fuerte”, explicó la conductora, tuvo una fractura en su tobillo y una rotura de ligamentos, por lo que tuvo que ser hospitalizado.

“Se le trasladó al hospital, lo operaron y ya está en recuperación gracias a Dios. ¿Cuáles son las probabilidades de que esto le pasara justamente a él? Ninguna, pero lamentablemente pasó”, escribió.

“Geanca es increíblemente trabajador, esforzado y comprometido. Vayan a darle ánimos porque su recuperación será un proceso lento y necesita mucho apoyo”, agregó.

Sin obviar la lamentable situación, Rodríguez destacó la gratitud a sus colaboradores y la forma tan positiva en que transcurrió el resto de la actividad. Además, no dejó de resaltar el crecimiento que han tenido sus negocios y el impacto que estas tienen.

“Pensar que 65 familias sean impactadas por esto que hemos construido es lo que le da sentido a todo esfuerzo y es lo que no dejo de agradecerle a Dios. Este año sumamos muchísimas personas. Talentos a cargo de Recursos Humanos, operaciones, proveeduría, servicio al cliente, panificación, laminación y tantos más”, comentó en un posteo.

“¡Lo pasamos lindísimo, nos divertimos tanto! ¡Gracias equipo, por tanto! Por poner sus talentos y virtudes al servicio de estos proyectos. ¡Dios les bendiga siempre!”, finalizó su mensaje.