Vea a Jorge Martínez y Laura Brenes derrochar amor: ‘Mi lugar seguro’

Los periodistas Jorge Martínez y Laura Brenes se convirtieron en papás de la pequeña Sol en junio de este año.

Los periodistas Jorge Martínez y Laura Brenes mostraron en redes sociales el amor que se tienen con un tierno mensaje acompañado de una fotografía.

La comunicadora, quien trabaja en la Municipalidad de San José como encargada de prensa del alcalde Diego Miranda, publicó la imagen en sus historias de Instagram.

En la foto se le ve a ella recostada en el pecho de Martínez, director de Teletica Deportes. Es una foto en primer plano y sencilla donde solo se muestran sus rostros sonrientes, pero que tiene un gran significado.

Jorge Martínez Laura Brenes (Instagram/La Nación)

Brenes escribió la leyenda “¡En mi lugar seguro!”, lo que reafirma la buena relación que mantiene la pareja, quienes en junio de este año se convirtieron en los papás de la pequeña Sol.

Jorge y Laura constantemente comparten detalles de sus vidas como papás primerizos, incluso recientemente el periodista deportivo asumió su primer día cuidando a la bebé solo, ya que su pareja terminó su licencia de maternidad y volvió al trabajo.

