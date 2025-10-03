Viva

Jorge Martínez vivió la experiencia de cuidar solo a su bebé: ‘Son días hermosos y significativos’

Sol es la primera hija de la pareja de periodistas. Ambos comparten constantemente cómo es esta nueva aventura como papás

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.

El periodista Jorge Martínez, de Teletica, publicó un mensaje de apoyo y orgullo para su pareja, la también comunicadora Laura Brenes, ya que este 3 de octubre ella culminó su licencia de maternidad y regresó al trabajo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jorge MartínezLaura BrenesTeletica
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.