Jorge Martínez vivió la experiencia de cuidar solo a su bebé: ‘Son días hermosos y significativos’

El periodista Jorge Martínez, de Teletica, publicó un mensaje de apoyo y orgullo para su pareja, la también comunicadora Laura Brenes, ya que este 3 de octubre ella culminó su licencia de maternidad y regresó al trabajo.

Martínez publicó en sus redes sociales un mensaje para su pareja. En la publicación se ve una foto de Sol, su bebé.

“Son días hermosos y significativos. La madre de Sol volvió al trabajo y aquí la estamos esperando”, escribió Martínez.

Más adelante, afirmó que su hija sabe que tiene en su mamá a una mujer trabajadora, dedicada y cariñosa. “Su gran ejemplo”, concluyó.

Sol es la primera hija tanto de Martínez como de Brenes, nació en junio de este año.