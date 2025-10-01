Jorge Martínez recibió una visita inolvidable en su oficina; vea de quiénes se trata

Jorge Martínez, director de Teletica Deportes, compartió el tierno momento en sus redes sociales.

El director de Teletica Deportes, Jorge Martínez, recibió el pasado lunes una visita muy especial en su trabajo y no dudó en agradecer, a través de redes sociales, las atenciones que tuvieron con sus invitadas.

Se trató de su pareja, la periodista Laura Brenes, y de la hija de ambos, la pequeña Sol, quien llegó en su cochecito para conocer la oficina de su padre.

LEA MÁS: Jorge Martínez y Laura Brenes felices de ver el rostro de quien será su primera hija

“Sol conoció el trabajo de papá”, escribió Brenes junto a una fotografía en la que aparece Martínez sosteniendo el coche negro donde está la bebé, con una puerta del canal al fondo en la que destaca el logo de la televisora.

Martínez compartió la publicación y agregó: “Feliz de tantas muestras de cariño para mis hermosas visitas de ayer”.

Jorge Martínez recibió a dos invitadas muy importantes el lunes en su oficina. En redes sociales agradeció las muestras de cariño para ambas. (Tomada de redes sociales)

Sol nació en junio de 2025. La noticia de que los comunicadores se convertirían en padres comenzó a circular en noviembre del año pasado, y pocas horas después Martínez la confirmó en declaraciones a Teletica.

“Pues así es, Laura está embarazada. Los dos estamos felices e ilusionados con este proceso. Es algo totalmente nuevo para los dos, pues seremos padres por primera vez. Lo estamos disfrutando muchísimo con nuestras familias”, expresó en aquel momento.

Desde el nacimiento de la bebé, ambos suelen compartir en redes tiernas imágenes que reflejan la etapa tan plena que atraviesan como familia.