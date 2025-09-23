Alejandro Rueda explota contra Jorge Martínez: ‘Ese no sabe nada de fútbol’

Alejandro Rueda se mantiene muy activo en TikTok donde hace comentarios no solo del fútbol nacional, sino también sobre otros temas ticos.

Fiel a su estilo confrontativo, sin tapujos y directo, Alejandro Rueda se mostró muy molesto tras el partido de Saprissa contra Pérez Zeledón de este lunes 22 de setiembre. Sin embargo, su enojo no fue por el contundente resultado a favor de los morados, sino por la cobertura periodística del canal FUTV, que a él le pareció “tendenciosa”.

En un video de TikTok, Rueda manifestó su inconformidad y dijo varias frases lapidarias contra la cobertura y hasta de Jorge Martínez, director de Teletica Deportes.

Afirmó que estaba “realmente chiva” con la transmisión. “Que Pérez Zeledón dominó. Que Saprissa solo de bola muerta y que el gol de Kendall es foul (...) Mae, ¿qué es esa vara contra Saprissa? ¿Qué es la vara que tiene FUTV contra Saprissa? ¿Qué es la vara?”, dijo.

LEA MÁS: ‘No tengo plata, pero vivo bien’: Alejandro Rueda y su vida plena tras el éxito de ‘TV Mejenga’

Rueda se preguntó por qué no había un narrador o comentarista saprissista. “Ese no es un comentarista, es malísimo. Es malísimo, totalmente tendencioso contra Saprissa”, agregó.

Pero en una de sus expresiones más directas, Rueda se le fue con todo a Jorge Martínez: “Todo el mundo lo conoce, es herediano. Pero ese no me preocupa, porque ese no sabe nada de fútbol. Como no sabe nada de fútbol, no me preocupan los comentarios porque todo el mundo sabe que no sabe nada de fútbol".

Alejandro Rueda explota contra Jorge Martínez

“Es más, se equivoca hasta con el VAR, Jorge Martínez. Hasta con el VAR se equivoca, o sea, es malísimo. Pero los demás, terrible", agregó.

Al final del video reafirmó que para él la transmisión del partido fue terrible, pero que los saprissistas debían de celebrar el gane 3-0 frente a Pérez Zeledón.