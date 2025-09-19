Jorge Martínez lamenta la muerte de un ser querido: ‘Descansa en paz y tranquilo, querido papi Olman’

Laura Brenes y Jorge Martínez, periodistas y pareja, lamentan la dolorosa muerte de un ser querido.

El periodista Jorge Martínez y su pareja, la también comunicadora Laura Brenes, sufren el dolor que causa la muerte de un ser querido.

La mañana de este viernes 19 de setiembre, Martínez, director de Teletica Deportes, compartió un video en sus redes sociales en el que se le ve compartiendo con el abuelo de Laura, de quien se refirió con cariño como “papi Olman”, que según confirmó Brenes falleció este viernes.

“Gracias por enseñarnos que las cosas más sencillas son las que más valen. Descansa en paz y tranquilo, querido papi Olman. Gracias por tanto que disfrutamos”, escribió Martínez junto al video que publicó en sus historias de Instagram.

LEA MÁS: Jorge Martínez, de Teletica, sufre la muerte de su hermano

Por su parte, Brenes narró en historias de Instagram que el señor padecía desde hace algunos años de demencia senil.

“Hoy, mi abuelito ya descansa. Descansa en paz, libre de esa confusión, de ese dolor silencioso. Y quiero imaginar que lo hace con una sonrisa tranquila, recordando todo lo que fue: un buen hombre, un gran abuelo y una parte irremplazable de nuestra familia”, escribió la periodista.