Jorge Martínez festeja 27 años en Teletica y disipa, una vez más, los rumores sobre una posible salida

Luego de especulaciones sobre su futuro profesional en Teletica, el periodista Jorge Martínez celebró el sábado 30 de agosto sus 27 años de trayectoria en la televisora, reafirmando su continuidad y compromiso con la empresa.

A través de su cuenta de Instagram, Martínez compartió un emotivo mensaje con sus seguidores: “Hoy hace 27 años empecé el sueño de trabajar en Teletica. Y esa aventura continúa, a la espera de seguir acumulando más experiencias y oportunidades de vida”.

En el posteo, el comunicador también agregó que está muy agradecido por la confianza depositada en él.

“Seguiremos entregando esfuerzo, dedicación y compromiso cada día que pertenezca a la empresa. Gracias infinitas”, concluyó.

Jorge Martínez, director de Teletica Deportes, se vio envuelto en rumores que apuntaban a su posible salida de la televisora. (Archivo)

El 4 de agosto, circuló información en redes sociales sobre un posible reacomodo en el departamento de Teletica Deportes, donde algunos usuarios especulaban sobre la salida de Martínez.

Sin embargo, la vocera oficial de Canal 7, Lilliana Carranza, fue contundente al respecto: “Jorge Martínez continúa como Director de Teletica Deportes. Es una de nuestras figuras más consolidadas y un pilar fundamental de Teletica”.