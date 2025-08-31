Jorge Martínez festeja 27 años en Teletica y disipa, una vez más, los rumores sobre una posible salida

Luego de especulaciones sobre su futuro profesional en Teletica, el periodista Jorge Martínez celebró el sábado 30 de agosto sus 27 años de trayectoria en la televisora, reafirmando su continuidad y compromiso con la empresa.
Luego de especulaciones sobre su futuro profesional en Teletica, el periodista Jorge Martínez celebró el sábado 30 de agosto sus 27 años de trayectoria en la televisora, reafirmando su continuidad y compromiso con la empresa.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.