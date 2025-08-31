Viva

Jorge Martínez festeja 27 años en Teletica y disipa, una vez más, los rumores sobre una posible salida

El comunicador expresó su agradecimiento por la confianza depositada en él mediante un emotivo mensaje publicado en redes sociales

Por Fátima Jiménez

Luego de especulaciones sobre su futuro profesional en Teletica, el periodista Jorge Martínez celebró el sábado 30 de agosto sus 27 años de trayectoria en la televisora, reafirmando su continuidad y compromiso con la empresa.








