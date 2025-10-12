Jorge Martínez y Laura Brenes celebran este logro de su bebé

Laura Brenes y Jorge Martínez se convirtieron en padres en junio, cuando la pequeña Sol llegó al mundo.

El director de Teletica Deportes, Jorge Martínez, y su pareja, la periodista Laura Brenes, celebran un nuevo logro de su bebé, la pequeña Sol.

Este domingo 12 de octubre, los comunicadores compartieron que Sol cumplió cuatro meses de vida, un motivo de alegría para su familia, que no ha dejado de mostrar en redes sociales lo felices que están desde su llegada al mundo.

Martínez y Brenes publicaron en sus historias de Instagram un tierno video en el que se ve a la pequeña con un globo rosa y otro del mismo color con la forma del número cuatro, en alusión a sus meses cumplidos.

“Son cuatro meses”, escribió la pareja, mientras mostraba imágenes de la niña sosteniendo los globos en distintos rincones de la casa.

Jorge Martínez y Laura Brenes celebran los cuatro meses de su bebé

Sol nació en junio de 2025. La noticia de que los comunicadores serían padres comenzó a circular en noviembre del año pasado, y pocas horas después Martínez la confirmó en declaraciones a Teletica.

“Pues así es, Laura está embarazada. Los dos estamos felices e ilusionados con este proceso. Es algo totalmente nuevo para los dos, pues seremos padres por primera vez. Lo estamos disfrutando muchísimo con nuestras familias”, expresó en aquel momento.

Desde el nacimiento de la bebé, ambos acostumbran a compartir en redes sociales tiernas fotografías que reflejan la etapa tan plena que viven como familia.

