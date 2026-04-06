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Turistas españoles muestran la realidad de los precios en Costa Rica y el truco que usaron para no pagar entradas

Dos jóvenes disfrutaron al máximo de las bellezas naturales de nuestro país

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Por Jessica Rojas Ch.
Costa Rica España
Dos jóvenes turistas españoles confirmaron en redes sociales que vacacionar en Costa Rica es muy caro, pero argumentaron que esa situación se puede remediar. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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