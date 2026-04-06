Turistas españoles muestran la realidad de los precios en Costa Rica y el truco que usaron para no pagar entradas

Dos jóvenes turistas españoles confirmaron en redes sociales que vacacionar en Costa Rica es muy caro, pero argumentaron que esa situación se puede remediar.

Dos turistas españoles mostraron en sus redes sociales que viajar en Costa Rica puede ser caro, sí, pero solo si no se dedica el tiempo para buscar opciones baratas. Los jóvenes, identificados en Instagram como Alazne y Pablo, publicaron un video en el que, al inicio, manifestaron que son dos europeos paseando sin dinero por Costa Rica.

Pablo explicó que en nuestro país “se cobra por todo”; incluso mostró que, cerca de donde estaban, había una cascada y que para ingresar había que pagar $18. “Eso no entra en nuestros planes”, dijo, para de inmediato mostrar que buscó una opción diferente para gozar con su compañera de un río, sin pagar nada.

Al planear el presupuesto del viaje, los europeos decidieron alquilar un carro porque, según dijeron, les salía más barato que pagar los pasajes de autobús para movilizarse en el país. En eso gastaron $42 por día.

Otro momento de diversión lo vivieron en un mirador que se encontraron en el camino; el lugar es abierto y para ingresar no había que pagar entrada. Para la comida, optaron por un emparedado en el cual gastaron aproximadamente $2.

Como último plan del día, fueron a visitar unas pozas de agua caliente que también eran gratis. “Un gorrilla (guachimán) nos ha intentado cobrar, pero hemos aparcado lejos”, explicó Pablo.

El cierre del día terminó con una estadía en un hotel que les cobró cerca de $18 por persona.