Turistas querían viajar a Costa Rica, pero compraron boletos a San José… California

Las jóvenes confundieron San José, CA con Costa Rica y terminaron en California

Por Damián Arroyo C.
Lynne y su amiga, dos jóvenes de Nueva York, confundieron San José, California, con San José, Costa Rica, y tras múltiples escalas y contratiempos, lograron llegar al país centroamericano, donde finalmente disfrutaron sus vacaciones. El error les costó más de $1.500 adicionales por persona.
