Famosa pareja británica lanza dura advertencia tras viajar a Costa Rica: esto fue lo que dijeron

Stephen y Viv se encuentran de visita en Costa Rica y expresaron su sorpresa por un aspecto del país.

Stephen y Viv, una famosa pareja británica reconocida internacionalmente por su participación en la cuarta temporada de Race Across the World, de la BBC, lanzaron una dura advertencia tras visitar Costa Rica.

“Advertencia de dinero. Estamos en Costa Rica en este momento y estamos asombrados de lo caro que es todo. Todo cuesta mucho en Costa Rica”, señalaron en un video publicado en sus redes sociales.

Según Stephen, quienes planeen viajar al país deberían duplicar el presupuesto que tengan estimado. Como ejemplo, mencionaron una clase de salsa de una hora y media, cuyo costo es de $53 por persona. “No es necesariamente una estafa, es que aquí es caro”, añadieron.

La pareja insistió en su advertencia a los viajeros y recomendó ahorrar suficiente dinero antes de visitar Costa Rica.

Reacciones en redes sociales

Las declaraciones generaron un gran debate en la sección de comentarios. Numerosos usuarios confirmaron su percepción: “Estoy de acuerdo, es extremadamente caro” o “Ahora imagina lo caro que es para los que viven en Costa Rica”, fueron algunas de las respuestas.

Otros, en cambio, criticaron a la pareja por quejarse de los precios, recordando que en un viaje reciente a Nueva York, otra ciudad costosa, no comentaron nada al respecto.

Varios internautas también les explicaron que en Costa Rica algunos precios son más altos para turistas, como ocurre en la entrada a los Parques Nacionales, situación con la que Stephen y Viv dijeron no estar de acuerdo, al considerar que debería cobrarse lo mismo para todos.

Algunos usuarios mencionaron, además, que estos sobreprecios se deben en parte a la gentrificación y al aumento general del costo de vida.

¿Quiénes son Stephen y Viv?

Stephen y Viv son una pareja de viajeros británicos y concursantes de telerrealidad. Él es originario de Liverpool y ella de Londres. Viven en Uppingham, donde se conocieron en 2005 mientras trabajaban en el Uppingham Community College.

Tienen siete hijos y, tras superar serios problemas de salud —Stephen sufrió un infarto y Viv un derrame cerebral en 2011—, elaboraron una lista de experiencias que les inspiró a redescubrir su pasión por los viajes y la aventura.

Aficionados del programa Race Across the World, decidieron postularse como participantes y terminaron recorriendo más de 15.000 kilómetros en casi 50 días, experiencia que consolidó su imagen como pareja viajera. Así, ambos siguen vinculados al mundo de los viajes y el contenido inspiracional sobre turismo y aventura.