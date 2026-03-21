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Costa Rica gana premio de la revista Forbes por su modelo de turismo sostenible

¿Qué hizo que Costa Rica superara a otros países en los premios Forbes Travel 2026? Descubra los factores que le valieron el título de mejor destino de naturaleza.

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Por Julián Navarrete Silva
Grupo de turistas en botes recorriendo un río rodeado de selva en Costa Rica, disfrutando de actividades turísticas en 2024.
El galardón destaca a Costa Rica como “modelo que integra el balance entre la conservación, el bienestar y la responsabilidad con el entorno”.  (ICT/Cortesía ICT)







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Costa Rica gana premio de revista ForbesPremio de turismo sostenibleMejor Destino de NaturalezaForbes Travel Awards
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

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