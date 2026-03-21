Costa Rica gana premio de la revista Forbes por su modelo de turismo sostenible

El galardón destaca a Costa Rica como “modelo que integra el balance entre la conservación, el bienestar y la responsabilidad con el entorno”.

Costa Rica fue reconocida como el “Mejor Destino de Naturaleza” en la primera edición de los premios Forbes Travel Awards 2026, que se realizó en Madrid, España, el 17 de marzo.

Estos premios reconocen la excelencia, la innovación y la sostenibilidad en el turismo mundial. Son escogidos por el comité editorial de la revista Forbes y evalúan la infraestructura, destacan la influencia estratégica y la capacidad de los destinos para generar un impacto positivo y regenerativo en el entorno.

El galardón destaca a Costa Rica como “modelo que integra el balance entre la conservación, el bienestar y la responsabilidad con el entorno”.

La publicación añade: “Factores como el amplio sistema de parques nacionales y un escenario natural prácticamente intacto, integrado por bosques, volcanes y costas, fueron vitales para superar a otros competidores internacionales en la categoría de naturaleza”.

Otros destinos que destacaron fueron Chile, como “mejor destino internacional”; Austria, “mejor destino cultural”, y Madrid, “mejor destino de negocios”.

William Rodríguez, ministro de Turismo, celebró la noticia y agradeció el reconocimiento al comité editorial de Forbes Travel:

“Costa Rica es reconocida mundialmente por contar con el 6,5% de la biodiversidad del planeta, sus maravillosos escenarios naturales y por proteger más de la cuarta parte de su territorio con parques nacionales y áreas de conservación”.

El ministro dijo que este reconocimiento “nos permite reflexionar y reforzar nuestro modelo turístico sostenible, brindando a nuestros visitantes experiencias únicas para que empiecen a vivir lo verdaderamente esencial, enfocándonos en un turismo que nos permita reconectar precisamente con nosotros mismos y con la naturaleza”, señaló el jerarca.

El premio es de carácter editorial, sin procesos de inscripción ni patrocinio.

Durante el primer bimestre del 2026, Costa Rica recibió a 103.902 turistas provenientes de Europa por vía aérea, lo que representa un crecimiento del 9% en comparación con el año anterior.

España continúa siendo uno de los principales mercados emisores europeos de viajeros hacia Costa Rica.