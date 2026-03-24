Turista encontró un delfín en una playa de Costa Rica y lo que hizo impactó a todos

Un turista compartió lo que hizo con un delfín que se encontró en Guanacaste.

Un turista de nombre Daniel Barousse protagonizó un emotivo momento en Playa Grande, en Guanacaste, Costa Rica, al encontrar un delfín varado en la arena y decidir ayudarlo por su cuenta.

Según relató Barousse, eran aproximadamente las 5:30 a. m. cuando se topó con el animal. “Estaba rodeado por alrededor de seis buitres, listos para picar sus ojos. Él estaba llorando pidiendo ayuda”, explicó el turista.

El turista contó que, al ver la escena, decidió actuar de inmediato. Antes de intervenir, encendió la cámara de su teléfono para registrar lo que calificó como un momento “surreal”. En lugar de llamar a las autoridades o cubrir al delfín, optó por ayudarlo directamente y comenzó a arrastrarlo hacia el mar.

En el video, se puede ver y escuchar cómo Daniel le pedía disculpas al animal por tocarlo y moverlo mientras intentaba regresarlo al agua. Aunque el delfín lloraba y era pesado y resbaladizo, el hombre no se rindió.

Primero intentó sujetarlo por las aletas, pero luego comprendió que sería más fácil empujarlo desde la cola y, de esa manera, logró devolverlo al agua.

“Para alguien que diga que soy débil, me encantaría verte mover un animal resbaladizo de 275 libras mientras entra en pánico por su vida”, comentó Barousse tras la experiencia.

El turista aseguró que el delfín logró comunicarse con él y, aunque no sabe cómo explicarlo, sintió que el animal estaba agradecido. “Fue una experiencia de vida loca que nunca olvidaré”, concluyó.

Rápidamente, el video del rescate generó reacciones en redes sociales, donde cientos de usuarios elogiaron la empatía y el valor del turista. “El sentimiento después de liberarlo en el mar tuvo que haber sido increíble”, “Eres una leyenda” y “Eres un buen ser humano” fueron algunos de los comentarios más destacados.

La valiente acción de Daniel Barousse no solo salvó la vida de un delfín, sino que recordó la importancia de actuar con solidaridad y respeto hacia la fauna marina en las playas de Costa Rica.