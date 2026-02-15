No se lo esperaba: la sorpresa que se llevó una turista panameña en Costa Rica

Panamá y Costa Rica siempre han mantenido sanas relaciones internacionales, pero una turista panameña narró un detalle impactante que la sorprendió de nuestro país.

Una turista panameña, identificada en redes sociales como María Fernanda, compartió un video en el que reveló las cosas que más la sorprendieron de Costa Rica durante su primera visita al país.

La modelo y creadora de contenido explicó que lo que más le impactó fue la cultura de servicio y la amabilidad de los costarricenses.

“Estoy enamorada de la gente, me han tratado tan pero tan bonito, en todos lados”, comentó emocionada.

María Fernanda contó que una de las experiencias que más la marcaron fue en un Starbucks, donde el joven que la atendió la dejó “en shock” por su trato.

“Me decía: ‘Sí, ya se lo traigo, no se preocupe, ya viene. Si no le gusta la bebida, nosotros se la cambiamos’. Y en el hotel, las chicas de limpieza son hermosas, las amo. Todo el día me dicen: ‘¿Cómo está, cómo se siente hoy, le traigo una agüita?’. Hermosos, de verdad, me ha encantado la cultura de servicio que tienen”, agregó.

La modelo aprovechó para felicitar a los ticos por esa calidez que —según dijo— los caracteriza en cada interacción.

En la sección de comentarios, muchos usuarios coincidieron con sus palabras. Algunos aseguraron que esa amabilidad no se limita al ámbito laboral, sino que es parte de la forma en que los costarricenses se relacionan en general.

“Costa Rica es un país maravilloso”, “Bienvenida, que lo pases pura vida”, “Nosotros saludamos a todos como si fueran familia” y “Así somos en nuestro país, orgullosamente costarricenses”, fueron algunos de los mensajes que recibió.