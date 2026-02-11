Tiktoker rusa radicada en Costa Rica dijo esto sobre el país: ‘Quedas dañada para siempre’

Una tiktoker rusa que vive en Costa Rica, compartió en sus redes sociales las apreciaciones que tiene sobre nuestro país.

Una tiktoker rusa que vive en Costa Rica, específicamente en Puerto Viejo, usó sus redes sociales para expresarles a sus seguidores que “vive en uno de los países más peligrosos del mundo”; sin embargo, aunque sus declaraciones iniciales causan preocupación, más adelante en el video que posteó aclaró que no es lo que muchos podrían pensar.

“Costa Rica es tan peligrosa porque te vas a volver adicto al ‘Pura Vida‘. Si visitas algunos lugares en Costa Rica, ya para siempre vas a quedar con las comparaciones en tu cabeza”, expresó la extranjera.

La rusa, identificada en plataformas como Antonia Selvan, quien es psicoterapeuta, explicó que constantemente compara a nuestro país con otras naciones: desde los parques hasta las playas y los volcanes.

“Ser adicto al Pura Vida es una enfermedad seria, tenemos que hablar de eso porque nos acostumbramos a la gente cálida que ayuda, a la costumbre de que todo el mundo está sonriendo (...), a que puedes pagar con la tarjeta en cualquier pulpería que está en media jungla (...) Quedas dañada para siempre y con ganas de volver”, agregó Selvan.

La publicación en Instagram tiene varios mensajes de ticos que le agradecen a la rusa sus apreciaciones. “Gracias por tu tiempo y tu amor por mi tierra”, “Lindo ver cómo extranjeros se enamoran de los ticos y tiquicia”, “¡Qué bueno que has disfrutado!" y “Gracias por querernos y ver lo bueno”, son parte de los comentarios en el video.