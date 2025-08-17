Viva

Influencer muestra cómo luce una villa de $25 millones en Costa Rica

El recorrido incluyó piscina de borde infinito y múltiples salas con vista al mar. La propiedad está ubicada en Guanacaste

Por Fiorella Montoya

El influencer y agente inmobiliario de lujo Anthony Park presentó una propiedad en Costa Rica que sorprendió a sus seguidores por su belleza y valor económico.








