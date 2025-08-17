Influencer muestra cómo luce una villa de $25 millones en Costa Rica

El influencer y agente inmobiliario de lujo Anthony Park presentó una propiedad en Costa Rica que sorprendió a sus seguidores por su belleza y valor económico.

Park aseguró a sus seguidores que la residencia se ubica en la Península de Papagayo, en Guanacaste, y desde un inicio sorprendió a todos con el supuesto precio de la propiedad.

El creador de contenido inició un video desde la propiedad con un mensaje a sus seguidores: “Bienvenidos a mi villa de $25 millones en Costa Rica”.

LEA MÁS: Turista se sorprende con situación que considera ‘solo pasa en Costa Rica’: vea el curioso momento

En el material audiovisual habló de propósitos en la vida, visión y éxito, mientras recorría la casa. El video comenzó con una toma aérea de un dron que captó una piscina de borde infinito con vista al océano.

Al presentar la mansión, ubicada en Papagayo, el influencer Anthony Park fue blanco de muchas críticas, pues costarricenses lo acusan de contribuir al fenómeno de la gentrificación. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

El recorrido inició en el segundo piso, donde se observaba una sala comedor con sillones y una mesa para unas 12 personas. En otro espacio había una sala de estar con pantalla de televisión, tres sillones, un escritorio y una silla de oficina.

Un tercer espacio mostraba otra sala de estar con ventanales de piso a techo que ofrecían vista al mar. Esa zona incluía cuadros, estatuas, floreros, una mesa de comedor, un desayunador y la cocina principal.

Después, Park descendió por unas escaleras y llegó al primer piso, donde se encontraba la habitación principal, acompañada de un amplio baño privado.

En los comentarios del video, varios costarricenses cuestionaron el precio de la propiedad y relacionaron el tema con la gentrificación. Entre los mensajes se leyeron: “Es muy caro, puedes conseguir un mejor precio”, “Esta casa ni siquiera cuesta $5 millones en Costa Rica”, “Como costarricense, por favor deja de gentrificar a mi país”.