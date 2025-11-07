Reconocido influencer muestra impactantes imágenes en suelo de Costa Rica: ‘Si no lo grabo, no me creen’

El creador de contenido Patricio Ramírez compartió con sus millones de seguidores un video grabado en Isla del Caño, Costa Rica, donde nadó junto a tiburones, tortugas y mantarrayas.

Un reconocido creador de contenido de viajes, conocido en redes sociales como Patricio Ramírez, compartió con sus más de 3 millones de seguidores las bellezas que conoció durante su visita a Costa Rica.

“Si no lo grababa, no me creían”, escribió en la descripción del video. El joven influencer se encontraba en Uvita, donde buscaba conocer las especies que habitan el mar costarricense.

Ramírez se adentró en Isla del Caño, un destino del país al que pocas veces se organizan expediciones. Durante el trayecto enfrentó lluvia en medio del mar y una fuerte marea. Sin embargo, al llegar al lugar, el panorama cambió por completo.

Solo diez buzos formaron parte de la experiencia. “Estaba angustiado por no poder observar este paraíso en sus mejores condiciones, pero al alistarme y lanzarme al mar, mi mente se calmó”, relató.

En el video mostró imágenes impactantes de la vida marina, entre ellas una “escuela de barracudas nadando a su lado”.

“Mientras más profundo iba, más vida veía. Una tortuga, luego dos. La corriente era fuerte y había poca visibilidad. Llegamos a lo más profundo, con diez tiburones debajo de mí y dos mantarrayas pasando por arriba. No me lo podía creer”, narró.

En solo cinco segundos, el joven vivió una de las experiencias más intensas de su vida en el paraíso tico. “Lo recordaré por siempre”, afirmó.