Reconocido influencer muestra impactantes imágenes en suelo de Costa Rica: ‘Si no lo grabo, no me creen’

El creador de contenido, de origen mexicano, grabó una experiencia que le marcó la vida. ‘Lo recordaré por siempre’, afirmó

Por Fiorella Montoya
El creador de contenido Patricio Ramírez compartió con sus millones de seguidores un video grabado en Isla del Caño, Costa Rica, donde nadó junto a tiburones, tortugas y mantarrayas. (Instagram/Instagram)







