Influencer incomoda a la esposa de Lionel Messi al preguntarle en qué trabaja, vea el viral encuentro

La esposa de Lionel Messi, Antonela Roccurzzo, fue abordada por un creador de contenido relacionado con relojes.

El influencer Ziv Tamir, conocido mundialmente como el “hombre de los relojes”, protagonizó un incómodo encuentro con Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, en una cancha de pádel en Miami.

El curioso momento, que después compartió en sus redes sociales, rápidamente se volvió viral.

Al inicio del video, parecería no haber notado que la mujer vestida de blanco era la esposa de Messi. Con total naturalidad, se acercó y le preguntó por el llamativo accesorio que llevaba en la muñeca.

“¿Qué reloj estás usando?”, lanzó el influencer, buscando entablar conversación con la mujer.

Uno de los momentos más comentados del clip fue cuando Antonela necesitó la ayuda de sus amigas para comprender el mensaje en inglés del influencer.

Ellas la asistieron mientras Tamir observaba con curiosidad el elegante reloj que llevaba puesto.

Hacia el final del video, Tamir intentó indagar sobre la profesión de Antonela, quien optó por no responder y solo esbozó una sonrisa ante la cámara.

La publicación también despertó una ola de comentarios, que sumaron un tono humorístico al episodio.

“Tiene el mismo nivel de inglés que el marido jajajaja”, “¿Cómo no va a conocer a la primera dama?” y “No se entiende nada ese acento”, fueron algunas de las reacciones que circularon entre los usuarios.