Argentino muestra sus vacaciones en Costa Rica y la polémica que desató fue impensada: ‘¿Cuál es el problema?’

El argentino mostró su rutina diaria en una playa de Costa Rica.

Un argentino quiso mostrar lo bien que la pasa en Costa Rica y terminó ante una situación que, según afirmó, no logra comprender del todo, pues se ha enfrentado a comentarios negativos durante su estadía en el país.

Hace unos días, el joven compartió en un video de TikTok que lleva 3 meses en suelo tico y que como rutina diaria, va a la playa todas las mañanas, únicamente a sentarse y contemplar el mar.

Luego, en otro video, explicó que la reacción de los usuarios no fue la esperada y se cuestionó por qué tanta gente lo criticaba y hasta invitaba a irse de Costa Rica.

“El video explotó y me pusieron en comentarios: ‘Qué hacés? Volvete a tu país, que estás ilegal, que esto, que lo otro’. Ahora mi pregunta es, ¿qué les molesta de que un extranjero venga acá de vacaciones? ¿Cuál es el problema?“, expresó.

“Quiero saber realmente, que me pongan en comentarios cuál es el problema y qué es lo que les molesta realmente. Porque si hay algo que les molesta, me gustaría saberlo”, agregó.

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En los comentarios del video, algunos costarricenses le explicaron al argentino que la hostilidad podría venir de la problemática de la gentrificación y que, probablemente, no sabían que únicamente estaba de paso.

Otros también le mostraron su hospitilidad, asegurando que no había ningún problema y que más bien le agradecían sus elogios a las playas del país.