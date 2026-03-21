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Argentino muestra sus vacaciones en Costa Rica y la polémica que desató fue impensada: ‘¿Cuál es el problema?’

El joven cuestionó en redes sociales por qué recibió tantas críticas

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Por Juan Pablo Sanabria
21/06/2025 Dominical. Ambiente durante la mañana del domingo anterior en Playa Dominical, tan encantadora como peligrosa. Algunos llegan a caminar, otros apuestan por la meditación mientras que muchos sacan provecho de las fuertes olas para practicar surf. Caminar por la playa junto a las mascotas es otra opción por la que apuestan muchas personas. Foto: Rafael Pacheco Granados
El argentino mostró su rutina diaria en una playa de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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