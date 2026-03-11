Esta sería la causa de muerte del turista estadounidense que falleció en el parque Prusia

Un extranjero de 65 años murió por aparentes causas naturales en el Parque Prusia, en Cartago.

Un turista estadounidense de 65 años murió en el Parque Prusia, en Cartago, por aparentes causas naturales, según informó el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

El fallecimiento ocurrió el lunes 10 de marzo y fue atendido inicialmente por guardaparques, quienes coordinaron la atención junto con la Cruz Roja Costarricense, la cual se desplazó al sitio para brindar la asistencia correspondiente.

Tras la valoración en el lugar, el personal de emergencias confirmó la muerte del hombre.

Posteriormente, y una vez informadas las autoridades, en horas de la tarde, se presentaron agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para realizar las diligencias de investigación y el levantamiento del cuerpo.

La Policía Judicial deberá realizar la autopsia para determinar cuál es oficialmente la causa de la muerte del adulto mayor.

El Sinac manifestó sus condolencias a los familiares y allegados de la persona fallecida.

La institución recordó que, antes de visitar un parque nacional para realizar entrenamientos, ejercicios o caminatas, es importante conocer y valorar su condición física, con el fin de prevenir situaciones que puedan poner en riesgo la salud durante la visita a las áreas silvestres protegidas