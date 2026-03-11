Sucesos

Esta sería la causa de muerte del turista estadounidense que falleció en el parque Prusia

El OIJ continuará con las pesquisas correspondientes

Por Sebastián Sánchez
Un extranjero de 65 años murió por aparentes causas naturales en el Parque Prusia, en Cartago.
Parque PrusiaCartagoMinaeSinac
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

