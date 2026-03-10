Sucesos

Turista de Estados Unidos fallece dentro de Prusia del Parque Nacional Volcán Irazú: OIJ investiga el caso

Un turista de 65 años falleció en Prusia del Volcán Irazú. Esto es lo que se sabe.

Por Yucsiany Salazar
Agentes del OIJ y la Cruz Roja atendieron la emergencia en el área protegida; se presume una muerte por causas naturales.
Agentes del OIJ y la Cruz Roja atendieron la emergencia en el área protegida; se presume una muerte por causas naturales.







PrusiaParque Nacional Volcán Irazú
