Turista de Estados Unidos fallece dentro de Prusia del Parque Nacional Volcán Irazú: OIJ investiga el caso

Agentes del OIJ y la Cruz Roja atendieron la emergencia en el área protegida; se presume una muerte por causas naturales.

Un turista estadounidense de 65 años falleció mientras se encontraba en Prusia del Parque Nacional Volcán Irazú, en Cartago.

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) informó que guardaparques del lugar atendieron la situación tras recibir la alerta y coordinaron la respuesta con personal de la Cruz Roja Costarricense, que se desplazó hasta el sitio.

Una vez en el lugar, los paramédicos valoraron al hombre; sin embargo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

“Nos ingresó (la alerta) pasadas las 11:00 a. m. Se trata como caso médico, una persona adulta sin signos de vida en el lugar”, explicó la Cruz Roja.

Durante la tarde, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes para determinar oficialmente la causa de la muerte.

El fallecimiento ocurrió este lunes 9 de marzo. (SINAC/SINAC)

De manera preliminar, las autoridades sospechan que el fallecimiento pudo haberse dado por causas naturales.

“El SINAC lamenta profundamente lo ocurrido, expresando sus condolencias a los familiares y allegados de la persona fallecida”, indicó la institución por medio de un comunicado.

La institución recuerda a la población que antes de visitar un parque nacional para realizar entrenamientos, ejercicios o caminatas, es importante conocer y valorar su condición física, con el fin de prevenir situaciones que puedan poner en riesgo la salud durante la visita a las áreas silvestres protegidas.