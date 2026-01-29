Sucesos

Turista estadounidense murió ahogado en Playa Bonita tras ser arrastrado por la corriente

Extranjero falleció la tarde de este miércoles en Limón luego de ser arrastrado por una corriente y pese a maniobras de reanimación

Por Juan Fernando Lara Salas y Reiner Montero
Oficiales de Fuerza Pública y Guardacostas atendieron la emergencia en Playa Bonita de Limón, en este sector conocido como El Chupadero, donde un turista estadounidense falleció tras ser arrastrado por una corriente.
Oficiales de Fuerza Pública y Guardacostas atendieron la emergencia en Playa Bonita de Limón, en este sector conocido como El Chupadero, donde un turista estadounidense falleció tras ser arrastrado por una corriente. (Reiner Montero/Cortesía)







