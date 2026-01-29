Turista estadounidense murió ahogado en Playa Bonita tras ser arrastrado por la corriente

Oficiales de Fuerza Pública y Guardacostas atendieron la emergencia en Playa Bonita de Limón, en este sector conocido como El Chupadero, donde un turista estadounidense falleció tras ser arrastrado por una corriente.

Un turista estadounidense murió ahogado la tarde de este miércoles en Playa Bonita, en Limón centro, luego de ser arrastrado por una corriente mientras se bañaba en el mar, de acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense.

La emergencia ocurrió pasadas las 5 p. m., cuando se reportó un accidente acuático que involucró a dos hombres en un sector conocido como El Chupadero en esa playa.

Según la información, ambos fueron arrastrados por la corriente, pero uno de ellos logró salir por sus propios medios, mientras el otro quedó desaparecido.

El Servicio Nacional de Guardacostas, del Ministerio de Seguridad Pública, indicó que varios turistas estadounidenses se encontraban bañándose frente a un bar y restaurante en la zona, cuando uno de ellos empezó a presentar problemas dentro del agua.

Al lugar acudieron oficiales de la Fuerza Pública y del Guardacostas de Limón, quienes confirmaron que el turista —de aproximadamente 50 a 55 años— se encontraba desaparecido.

Familiares y amigos que lo acompañaban ingresaron al mar en un intento por localizarlo, y posteriormente, con ayuda de rescatistas de la zona, lograron ubicar al hombre y llevarlo hasta la orilla.

En la playa, oficiales de la Fuerza Pública realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP); sin embargo, el extranjero fue declarado fallecido minutos después.

Además, otras dos personas fueron trasladadas para valoración médica al Hospital Tony Facio, en Limón.