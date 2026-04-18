Viva

Turista ecuatoriana sorprende al revelar las cosas que le parecen ‘falsas’ de Costa Rica: ‘¡No puede ser verdad!’

La creadora de contenido se mostró inconforme con varios aspectos y expresó su sentir públicamente

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Por Fátima Jiménez
Costa Rica Ecuador
Entre acentos, ‘pura vida’ y muchos ‘mae’: así vive una turista extranjera su primer encuentro con Costa Rica. (Elaborada por LN)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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