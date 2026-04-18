Turista ecuatoriana sorprende al revelar las cosas que le parecen ‘falsas’ de Costa Rica: ‘¡No puede ser verdad!’

Entre acentos, ‘pura vida’ y muchos ‘mae’: así vive una turista extranjera su primer encuentro con Costa Rica.

Una joven ecuatoriana que visitó recientemente Costa Rica como turista sorprendió en redes sociales al compartir un video en el que enumera varias cosas del país que, según ella, parecen “falsas”.

Se trata de la creadora de contenido Dani Meneses, quien expresó su asombro por distintos aspectos culturales y cotidianos que experimentó durante su estadía.

“Estas cosas tienen que ser falsas, empezando por su acento... Tienen el acento más cool de la región. Pronuncian así las erres y es natural”, comentó.

Otro de los elementos que captó su atención fue la expresión “pura vida”, ampliamente utilizada en el país. “Pensé que era una estrategia de marketing, pero en serio tienen interiorizado el concepto de ‘pura vida’. Se saludan diciendo ‘pura vida’, se agradecen diciendo ‘pura vida’”, afirmó.

Meneses también destacó aspectos positivos de su experiencia, como la calidad del café y el trato de las personas. “Hay buen café en todo lado y no puede ser que la gente sea tan buena, que esté siempre de buen humor y te traten tan bien”, agregó.

Además, la turista se mostró sorprendida por el uso constante de la palabra “mae”, una de las expresiones más características del habla costarricense.

“El otro día, un señor del Uber —no les miento— la usó como 30 veces en 10 minutos. Se refieren a todo como ‘mae’, no me parece real”, dijo.

No obstante, la creadora también señaló algunos aspectos negativos que le llamaron la atención y por los que se mostró inconforme, como el tráfico vehicular, los horarios limitados del tren y el alto costo de vida. “¡No puede ser verdad!”, exclamó al referirse a estos temas.

A pesar de estas observaciones, Meneses concluyó su experiencia con una valoración positiva del país.

“Hay un sinfín de cosas que me parecen irreales de este país, es demasiado cool. Si quieres un lugar que te mejore el ánimo, definitivamente es este. Si tienes la oportunidad de visitar Costa Rica, no te lo pierdas”, concluyó.