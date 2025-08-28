Viva

Turista española se viraliza tras opinar sobre el comportamiento de los ticos: ‘No había experimentado nunca algo así’

De acuerdo con la mujer, los choques culturales comenzaron cuando al dar las gracias le respondieron ‘con gusto’

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Turista española
La española Niki Nor, usuaria de TikTok, compartió con sus seguidores sus impresiones sobre los costarricenses tras visitar el país durante sus vacaciones. Foto: Captura de pantalla. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TuristasTikTok
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.