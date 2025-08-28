Turista española se viraliza tras opinar sobre el comportamiento de los ticos: ‘No había experimentado nunca algo así’

La española Niki Nor, usuaria de TikTok, compartió con sus seguidores sus impresiones sobre los costarricenses tras visitar el país durante sus vacaciones. Foto: Captura de pantalla.

Una turista española, identificada en redes sociales como Niki Nor, se volvió viral en los últimos días tras publicar un video en el que expresaba su sorpresa por el comportamiento de los costarricenses y la forma en que ha sido atendida durante su estadía en el país.

El video, compartido en su cuenta de TikTok, ya acumula 18.000 “me gusta” y 1.300 comentarios.

“Estoy flipando en colores. ¿Somos nosotros unos bordes (groseros) o es que la gente en Costa Rica es supermegasimpática?”, se cuestionó la usuaria.

De acuerdo con Niki, los choques culturales comenzaron cuando, en un restaurante, al dar las gracias, le respondieron “con gusto”, y otra señora le dijo: “que Dios la cuide y la bendiga”. Según la joven, este nivel de atención y amabilidad es algo que “no había experimentado nunca en su vida”.

Otro detalle que le llamó la atención es la escasa presencia de perros y gatos callejeros; además, los pocos que vio eran, en su mayoría, cuidados por los mismos vecinos.

Niki también se mostró sorprendida por los horarios del país: a las 6 a. m. ya amanece y a las 6 p. m. oscurece, por lo que recomendó aprovechar al máximo las mañanas.

En cuanto a la gastronomía, su experiencia fue muy positiva. Alabó la comida costarricense y aseguró que en el país es “imposible” hacer dieta, ya que los platos, además de sabrosos, son abundantes.

Contrario a lo que había escuchado antes de viajar, afirmó que Costa Rica no le ha parecido tan costoso en materia de alimentación, pues los precios en restaurantes son similares a los de su país natal.

Asimismo, destacó que “lo fuerte de Costa Rica es el turismo”, un aspecto que brinda la oportunidad de descubrir y admirar maravillas poco habituales en otros países. “Ahora dime, ¿realmente es caro?”, se cuestionó.

Como recomendación para quienes visitan el país, aconsejó extremar la precaución al conducir por las carreteras costarricenses, ya que es común encontrarse con peatones y animales en la vía.

Además, dijo que, aunque generalmente no se ven radares de velocidad en las calles, sí hay reductores que si pasan desapercibidos, “te pueden dejar sin coche”.

Finalmente, en la sección de comentarios, muchos costarricenses respondieron con cariño a los cumplidos de la española: “Turistas como vos son los que siempre queremos”. “A los ticos se nos hace natural ser así y no notamos que es algo superdifícil en otros países”. “De las pocas que entienden la vibra”. “Bienvenida y disfruta nuestro país”, son algunos de los comentarios.

