¿Policías cantando en TikTok? Este inusual video encanta y genera controversia a la vez

En días recientes, un grupo de oficiales de la Fuerza Pública se hizo viral en TikTok tras publicar un inusual clip que captó la atención de los usuarios.

En el video, publicado por uno de sus integrantes, identificado como Jordan Blanco, se observa una carpa equipada con parlantes y un amplio sistema de sonido, mientras el dúo, parte de la banda Impacto Azul, interpreta una canción frente al público.

Con música urbana, este grupo de policías busca acercarse a la juventud y transmitir mensajes positivos en comunidades en riesgo. (Instagram/Instagram)

“De la mejor manera voy subiendo de nivel, y reconozco la lucha que haces tú también. Veo el esfuerzo de cantantes y DJ’s, por eso no me rindo y no pararé”, canta el curioso grupo mientras luce su uniforme policial.

Rápidamente, la publicación se llenó de comentarios divididos: algunos lo tomaron con humor, mientras otros cuestionaron las labores de la policía. Sin embargo, este espectáculo forma parte de un programa preventivo de la Fuerza Pública dirigido a jóvenes en comunidades vulnerables.

“El objetivo del grupo es utilizar la música urbana como un instrumento para compartir un mensaje. Hemos sido de gran aceptación por lo mayoría de jóvenes”, le explicaron sus miembros a La Nación, en 2018.

Este es el inusual talento de la Fuerza Pública que arrasa en TikTok

Ante las críticas, Blanco ofreció una breve explicación en comentarios: “Sepan que no vamos a parar. Donde quieran que nos llamen, ahí vamos a seguir cantando, cambiando la perspectiva de la policía, haciendo algo distinto y comunicando el mensaje de la manera que sea”.

Hasta el momento, el corto se hizo viral y ya suma 1.3 millones de visualizaciones en TikTok y 86.500 “me gusta”.