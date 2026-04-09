Turista español describe como ‘horrible’ este problema que vivió en Costa Rica

Un turista y creador de contenido dejó en evidencia una de las situaciones más fuertes con las que lidian miles de costarricenses al día. Entre tanta belleza que disfrutó, este fue el punto negro, el cual describió como “horrible”.

“Hay una cosa que es horrible del país y son los atascos (presas), porque es un país pequeño y puede que para hacer 100 km tardes dos o tres horas, pero con atascos son cinco o seis horas”, explicó el joven, quien se identifica como Carlos de Luis.

Narró la experiencia porque hubo un día donde tuvo que recorrer 14 km y tardó 1 hora y 30 minutos, lo que causó que la experiencia no fuera la mejor. “En ningún país que he visitado los atascos son así, es que son horribles, pero bueno, es un país que sí o sí tienes que visitar”, continuó diciendo.

A pesar de la mala experiencia en las carreteras costarricenses, el español enumeró lo que realmente lo enamoró del país.

“La naturaleza de este país es preciosa y probablemente de las mejores de todos los países que he visitado. En este país la gente es demasiado amable. He he viajado a otros países y en ninguno de ellos he tenido la sensación de que la gente te ayuda no solo por quedar bien”, dijo.

También afirmó que los costarricenses brindan excelentes recomendaciones y viven una vida “feliz y sin preocupaciones”.