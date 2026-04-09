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Turista español describe como ‘horrible’ este problema que vivió en Costa Rica

A pesar de que describió situaciones gratas en el país, hubo una que dañó la experiencia y muchos ticos estarán de acuerdo

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Por Fiorella Montoya
Costa Rica España
Joven español expone la dura realidad de viajar por Costa Rica. (Perplexity)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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