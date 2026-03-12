Costarricenses sorprenden a Elías Alvarado con invaluables regalos en Nueva York: esto fue lo que le dieron

El corresponsal de Telenoticias en Estados Unidos, Elías Alvarado, compartió recientemente la sorpresa que se llevó al encontrarse con dos ticas en el Times Square, en Nueva York.
Las costarricenses, Eugenia y Nela, vecinas de La Trinidad de Moravia, aprovecharon la oportunidad para llevarle al periodista un queso Turrialba hecho por ellas mismas y unas jaleas. Ambas se mostraron emocionadas y felices al entregarle los obsequios con cariño.
“Mire a esta linda familia. Muchas gracias... Está fresquito, quién lo iba a creer. No lo puedo creer”, expresó Alvarado, entre risas.
La publicación del encuentro se llenó rápidamente de comentarios positivos. “Qué bendición” y “A comer queso, Saúl”, escribieron algunos usuarios al ver el gesto.
Incluso, una de las seguidoras comentó: “La jalea es de la fábrica de mis padres, Jaleas La Silvia, ojalá le guste”.
El corresponsal es muy querido por los ticos, y esta no es la primera vez que recibe muestras de cariño. En otra ocasión, incluso le regalaron una máscara tradicional con su rostro, como símbolo de aprecio.