Así celebró Elías Alvarado una fecha muy importante: ‘Gracias por formar parte de mi historia’

Elías Alvarado, corresponsal de Teletica en Estados Unidos, celebró este lunes 16 de febrero sus 36 años de vida con un mensaje cargado de gratitud y emoción en sus redes sociales.

Desde Nueva York, el comunicador abrió su corazón y dejó claro que este cumpleaños tiene un significado muy especial para él.

“Hoy son 36 años que Dios me concede llegar, ¡y de qué manera los he vivido! El último año ha sido de grandes enseñanzas y de un nuevo comienzo”, escribió el comunicador, reflejando que ha atravesado un periodo de cambios y aprendizajes que marcaron su vida de forma profunda.

Alvarado también destacó que, más allá de la fecha en sí, lo que realmente hace especial su cumpleaños es poder compartirlo con sus seres queridos.

El corresponsal no dejó pasar la oportunidad para reconocer el cariño que recibe de quienes lo acompañan y apoyan a distancia. “Gracias a ustedes por formar parte de mi historia y por el gran apoyo de siempre”, añadió, dejando ver que su celebración va más allá de las velas y el pastel: es un reconocimiento a todas las personas que han sido parte de su camino.

Así, Alvarado festejó una fecha muy importante de su vida, combinando fe, gratitud, amor y la ilusión de seguir transmitiendo nuevas historias desde Nueva York.