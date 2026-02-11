¡De película! Elías Alvarado muestra impactantes imágenes de Nueva York durante tormenta invernal

Elías Alvarado destaca a Nueva York como el escenario principal de su carrera

Elías Alvarado, corresponsal de Teletica en Nueva York, reveló en sus redes sociales dos videos que muestran el impacto de la tormenta invernal en ese sector de Estados Unidos. Las imágenes son sorprendentes y parecen sacadas de una película.

“Así luce Nueva York desde el aire: el río Hudson parcialmente congelado, una imagen impactante del invierno en la ciudad”, escribió en el primer video compartido.

Las imágenes muestran las consecuencias de la tormenta que dejó parte del agua congelada. También reseña cómo un barco tiene dificultades para pasar sobre el río.

Nueva York enfrenta una grave crisis por una intensa ola de frío que ha provocado al menos 17 muertes por hipotermia y situaciones de calle.

Incluso, la policía difundió recomendaciones y métodos de rescate sobre hielo, pidió evitar superficies congeladas y llamar al 911 ante cualquier caída.

Alvarado constantemente comparte actualizaciones del estado de esa ciudad y hasta dio a conocer cómo en algunas ocasiones se ha visto afectado por el fuerte frío y nevadas en el lugar.