Elías Alvarado muestra la insólita ocurrencia de su hijo: ‘¡Qué estómago por Dios!’

Elías Alvarado, corresponsal de Telenoticias en Nueva York, mostró la ocurrencia de su hijo.

Elías Alvarado, corresponsal de Teletica en Nueva York, mostró a sus seguidores una curiosidad muy grande sobre su hijo Saúl, quien normalmente sorprende con sus ocurrencias y la inteligencia con la que se expresa.

En esta ocasión, Alvarado mostró un gusto del pequeño que él no logra comprender en lo absoluto. “Ustedes creen que esto se hace para grabar videos, pero yo lo grabo porque él hace las cosas”, afirmó antes de mostrar lo que hacía su hijo.

Saúl le dijo que estaba comiendo, y cuando Elías le preguntó qué en específico, la respuesta sorprendería a más de uno: “chile dulce”.

“Son las 12 de la noche... ¿es un snack?”, le consultó Elías, a lo que recibió una breve respuesta del pequeño con su cabeza en afirmativo.

No fueron galletas, leche o golosinas, sino un chile dulce completo lo que saciaba sus ganas de “dulcear”.

El periodista, sorprendido por la acción de su hijo, le dijo entre risas: “¡Qué estómago, por Dios!”. Una vez más, demostró la singular relación que sostienen y cómo Saúl continúa alegrándolo con sus ocurrencias.