Elías Alvarado y su esposa revelan cómo inició su historia de amor: ‘Yo le caía mal’

Elías Alvarado destacó que su relación se ha basado en la fe, el amor y la familia.

Elías Alvarado, corresponsal de Teletica en Nueva York, presentó un episodio especial de Desde la United, su podcast personal. En dicho capítulo conversó con Tania Mata, su esposa y compañera desde hace 12 años.

Ambos recordaron el origen de su relación y el camino que los llevó a emigrar a Estados Unidos.

Alvarado explicó que la idea del episodio nació por petición de la audiencia. “La gente quería escuchar la voz de Tania”, dijo, agregando que el público buscaba conocer su versión de la historia y su visión de una vida que han construido juntos.

Tania recordó que su relación inició en una academia de inglés en Pérez Zeledón, donde ella trabajaba como profesora y él era su alumno. Describió a Elías como “el estudiante que interrumpía la clase” e incluso dijeron que era el tipo de alumno que caía mal.

Él respondió que ese papel cambió cuando se atrevió a invitarla a salir. “Yo sabía que algo pasaba. No era una relación pasajera”, contó.

Ambos coincidieron en que su noviazgo avanzó rápido porque compartían metas claras. No buscaban algo temporal, querían un proyecto de vida en común. Tania dijo que, tras la primera cita, se vieron todos los días. “Nos entendimos desde el inicio”, afirmó. Ese ritmo marcó el inicio de una relación estable.

Tania estudió filología española y Elías se formó en periodismo. Ambos enfrentaron un mercado laboral limitado, por lo que esa situación alimentó la idea de emigrar. En 2013 un robo aceleró el proceso, pues a Elías le sustrajeron sus cámaras de trabajo.

“Ese día entendí que teníamos que movernos”, narró. Semanas después se casaron por lo civil y viajaron a Nueva York.

Ella recordó la noche previa al viaje como un momento cargado de ansiedad y nostalgia. “Empaqué mi vida en dos maletas”, dijo. Afirmó que sintió tristeza por dejar su casa, su cuarto de colores intensos y las reuniones familiares.

Elías Alvarado mostró cómo lucía él y su esposa en sus tiempos de juventud. Ellos se conocieron en un aula. (Instagram)

Elías relató que en su hogar “reinó un silencio extraño”, porque su familia ya había vivido despedidas con otros hermanos que emigraron.

La llegada coincidió con un invierno severo. Ambos enfrentaron una etapa de adaptación que incluyó trabajos duros: Elías laboró en un restaurante desde las 6 a. m. y recordó que enfrentó las dificultades de manejar entre nieve, pues “sentía miedo de la carretera helada”, contó.

Tania inició como cajera en un supermercado y luego agregó un segundo empleo limpiando casas. “Mis manos se agrietaron durante semanas”, dijo. Aun así, afirmaron que esos primeros meses fortalecieron la unión.

La entrevista cerró con una reflexión sobre los 12 años que pasaron desde aquel día. Elías dijo que Tania siempre buscó evitar que él enfrentara los retos solo. “Ella camina conmigo”, afirmó.

Tania respondió que la historia la construyeron juntos. “Lo más duro lo superamos en pareja”, dijo. Ambos señalaron que su decisión de emigrar marcó cada etapa de su vida y ahora comparten también a su hijo Saúl, quien les arranca sonrisas y suspiros a ellos y a sus seguidores.