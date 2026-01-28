Elías Alvarado muestra las incomodidades que pasa hasta para parquear en medio de tormenta invernal

Elías Alvarado destaca a Nueva York como el escenario principal de su carrera.

Elías Alvarado, corresponsal de Teletica en Nueva York, se ha encontrado en el ojo de una tormenta invernal informando sobre lo que sucede en Estados Unidos; incluso, ha mostrado las incomodidades que debe enfrentar en medio de la nieve.

“Venir a la ciudad es parquear encima de la nieve... hay que encaramarse para poder parquear ahorita”, relató en su video mientras mostraba cómo tuvo que maniobrar para parquear su auto.

En las imágenes enseñó cómo la nieve inundó las calles, sobre todo alrededor de su vehículo, el cual se encontraba parqueado; y aunque trató de abrir bien su puerta para subirse, la nieve no lo dejó abrirla por completo.

El periodista incluso tuvo que aflojar la nieve dándole leves patadas a la puerta.

Alvarado ha mostrado cómo ha tenido que lidiar con la tormenta utilizando suéter y guantes para protegerse del frío. En algún momento mostró cómo se veían las afueras de su casa con grandes cantidades de nieve.