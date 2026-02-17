Esto dijo Elías Alvarado tras la salida de Ignacio Santos de ‘Telenoticias’

El corresponsal de Telenoticias en Estados Unidos, Elías Alvarado, reaccionó a la salida de Ignacio Santos del noticiero este martes 17 de febrero.

“Gracias por todo, gracias... Lo mejor para usted, mi estimado jefe”, escribió Alvarado en sus redes sociales, donde también compartió una fotografía en la que aparece viéndolo en vivo.

Santos, quien asumió la dirección de Telenoticias en 1998, aprovechó los minutos finales de la edición meridiana para compartir la noticia y agradecer a los televidentes y a sus compañeros de trabajo.

“Esta es mi última edición como director de Telenoticias. Es un acuerdo que tomamos en común don René Picado y yo desde hace seis meses. Tengo mucho que agradecer a muchos y lo haré como es mi forma de ser, en persona y en privado”, dijo Santos.

Alvarado llevaba casi seis años de trabajar con Santos, ya que ingresó a Teletica en marzo del 2020, primero como colaborador y, seis meses después, pasó a la planilla del canal como corresponsal de Telenoticias.