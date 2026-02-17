Ignacio Santos: Esto dijo Teletica sobre la salida del director de ‘Telenoticias’

Este martes 17 de febrero, el director de Telenoticias, Ignacio Santos, sorprendió al anunciar su retiro de Teletica, tras casi tres décadas al frente del noticiero.

El periodista, quien asumió la dirección en 1998, aprovechó los minutos finales de la edición meridiana para compartir la noticia y expresar su agradecimiento tanto a los televidentes como a sus compañeros de trabajo.

Pocos minutos después del anuncio, Teletica emitió un mensaje en sus redes sociales en el que destacó la trayectoria y el impacto de Santos en el noticiero.

“Tras casi tres décadas al frente de Telenoticias, don Ignacio demostró un compromiso incansable con la veracidad, la ética y la calidad informativa, impulsando proyectos que fortalecieron la credibilidad del noticiero y acercaron la información a miles de hogares“, expresó la televisora.

Además, Teletica agradeció infinitamente su liderazgo, su pasión por el periodismo independiente y su dedicación. “Su legado se refleja en el profesionalismo del equipo y en la confianza de nuestra audiencia”, agregó.

Finalmente, la compañía resaltó la huella que Santos deja en la historia de la comunicación nacional.

“Bajo su dirección, Telenoticias se consolidó como referente en la cobertura informativa, manteniendo la preferencia del pueblo de Costa Rica. El legado de don Ignacio será imborrable, lo cual nos compromete a seguir por la senda del periodismo de excelencia. Le deseamos el mayor de los éxitos”, concluyó Teletica.